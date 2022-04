Best Vooruit na derbyzege bij Rhode tweede; FC Eindhoven AV herpakt zich met overwinning bij EFC

Rhode - Best Vooruit 0-1.

Al in de tweede minuut profiteerde Best Vooruit-spits Tim Fiolet van een onoplettendheid in de defensie van Rhode, 0-1. De bezoekers kregen voor rust nog enkele goede kansen, maar doelman Paul van Heesch was telkens een sta-in-de-weg. Aan de overzijde voorkwam keeper Giel van Kollenburg de gelijkmaker in de 29ste minuut na een ziedend afstandsschot van Bas van Kuringen. Op slag van rust leek Rolf van den Boogaart na een hoekschop de 1-1 in te koppen, maar de bal ging rakelings naast. In de tweede helft deed Rhode nog verwoede pogingen om langszij te komen, maar de hechte verdediging van Best Vooruit geen krimp. In de slotfase voorkwam Van Heesch met drie goede saves nog een tweede Bestse treffer.