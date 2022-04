Best Vooruit pakt periodetitel; Eerste zege voor Rhode

EERSTE KLASSE CFeest bij Best Vooruit, koploper HVCH werd verslagen waardoor de periodetitel binnen is. Rhode won op bezoek bij FC Eindhoven voor de eerste keer dit seizoen.

Leones - EFC 1-0.

Na vier overwinningen op rij verloor EFC uit bij middenmoter Leones met 1-0, de eerste nederlaag sinds november. De nummer twee kreeg in een rommelige, harde wedstrijd voor rust drie serieuze kansen. Zo schampte een vrije trap van Dennis van Sambeeck de lat en lobde Max van Limpt oog in oog met de vijandige keeper over. Na driekwart wedstrijd werd EFC-doelman Jesse Theuws een keer serieus getest en in het laatste kwart kreeg de goalie het steeds drukker. Vlak voor tijd, in minuut 88, ging Leones met de zege aan de haal: 1-0.

Best Vooruit - HVCH 1-0.

Best Vooruit heeft koploper HVCH geklopt en daarmee de periodetitel en dus nacompetitievoetbal veiliggesteld. In de eerste helft vond er een tactisch steekspel plaats met een licht optisch overwicht voor de gastploeg. Doelgevaar bleef echter uit. Vijf minuten na de pauze lag de weg naar het HVCH-doel ineens open, maar Tim Fiolet - die buitenspel leek te staan - zag zijn inzet niet leiden tot een doelpunt. Best Vooruit zette in de laatste twintig minuten nog een keer aan tegen de gedoodverfde titelkandidaat, die zijn dag niet had. Een kwartier voor tijd was het raak: kersverse invaller Lars Nijkamp werd de diepte ingestuurd en rondde koelbloedig af door de benen van de vijandige goalie: 1-0. In een spannende slotfase gaf Best Vooruit nauwelijks iets weg en liet het kansen op 2-0 onbenut.

Brabantia - Alverna 0-2.

Brabantia zegevierde vorige week bij Rhode (0-2) na een moeilijke periode. Die overwinning kreeg thuis tegen Alverna geen vervolg. De gasten waren voor rust de bovenliggende partij, maar Brabantia kwam het dichtst bij een voorsprong: Tarik Ouzalah schoot een vrije trap vanaf twintig meter op de kruising. In de tweede helft probeerde Brabantia de bezoekers onder druk te zetten, alleen was het Alverna dat in een tegenaanval toesloeg, 0-1. Kansen waren schaars en uiteindelijk werd het ook nog 0-2.

FC Eindhoven - Rhode 2-3.

Rhode hikte al een aantal keer tegen de eerste zege van het seizoen aan. Tegen FC Eindhoven werd de eerste driepunter een feit en ontdeed de ploeg uit Sint-Oedenrode zich van de rode lantaarn. Alle vijf de doelpunten vielen in de eerste helft, met Bas van Kuringen die namens Rhode al in minuut twee de score opende, 0-1. In minuut 21 verdubbelde Geert Oerlemans de voorsprong, maar nog geen twee minuten later produceerden de Eindhovenaren al de aansluitingstreffer via Quinn van Groningen In minuut 36 kwam FCE zelfs langszij door een goal van Appie Azmani, 2-2. Vlak voor de thee nam Rhode opnieuw de leiding via Mark van der Zanden: 2-3. Voor het ambitieuze Eindhoven - dat na de pauze Evrim Karatas met rood zag vertrekken - is het alweer de derde nederlaag op rij. De huidige nummer vijf treft volgende week nummer twee EFC, dat vijf punten meer heeft.