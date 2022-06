Best Vooruit staat ondanks nederlaag ‘weer op de kaart’; TAC’90 te sterk voor Heeze

FC Boshuizen - Best Vooruit 2-1.

,,We staan weer op de kaart” gaf trainer Miguel van den Dungen na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Boshuizen aan. De trainer van Best Vooruit zag zijn ploeg in de eerste helft geen schijn van hebben in Leiden. De 1-0 was dan ook een terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Na wat omzettingen tijdens de rust ging het in de tweede helft stukken beter en kwam Best Vooruit via Thomas van Heukelom op gelijke hoogte. Vijf minuten voor tijd viel de 2-1 waarna Kianu Verlinden in de extra tijd nog een dot van een kans kreeg om een verlenging uit het vuur de slepen maar hij zag zijn inzet gekeerd worden.