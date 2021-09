Bezige bij Lisa Verhoeven kan eindelijk relativeren en ziet voetbal voortaan als hobby

Het was voor de Limburgse voetbalster een logische reden om in de Lichtstad te gaan wonen. Dat ze bij FC Eindhoven ging voetballen was de volgende stap. ,,Ik had de ambitie om in het voetbal alles te bereiken, maar gezien mijn studies komt het voetballen nu op de tweede plan”, vertelt de bezige bij in de kantine van paviljoen De Weide Blick. ,,Binnen mijn familie ben ik de enige die echt om voetbal geeft. Op mijn tiende wilde ik bij SC Jekerdal in Maastricht met jongens in E9 gaan spelen. Mijn ouders hebben dat heel lang tegengehouden, want die vonden dat te gevaarlijk.”

De vlotte babbelaar barst van de ideeën. ,,Naast mijn studie moet ik mijn energie kwijt. Daarom ben ik begonnen met crossfit (gewichtheffen, atletiek en gymnastiek in één effectieve trainingsvorm) en sport ik iedere dag voor mezelf. Ik wil ook nog weleens het voetbal op een wiskundige manier gaan benaderen. Patronen ontdekken in bepaalde situaties. Tijdens mijn studie in de VS heb ik daar kennis mee gemaakt en het lijkt me machtig interessant.”

Ondanks haar jonge leeftijd (20) speelde Verhoeven bij verschillende clubs en heeft ze ook zowat alle posities in het veld – behalve keeper – ingevuld. Via SC Jekerdal, SC ’t Zand, Standard Luik, KRC Genk en het collegeteam van Providence College trainde Verhoeven ook nog even bij ADO Den Haag (,,Sjaak Polak is de leukste trainer die ik heb meegemaakt”) om in november vorig jaar bij FC Eindhoven neer te strijken.

Ze is bij de blauw-witten nog niet verzekerd van een basisplaats. Vanwege een blessure en door de beperkende maatregelen van de pandemie kwam ze nog bijna niet in actie. ,,Ik train nu volop mee. De selectie bestaat uit het eerste - en tweede team. Daar maakt de technische staf iedere week keuzes uit. Voor mij nu zaak om te zorgen dat ik zo snel mogelijk bij één aan kan sluiten.”

Stappen

Spelen bij FC Eindhoven betekent ook na de wedstrijd aan de derde helft meedoen. Verhoeven houdt niet zo van stappen. ,,Tot voor kort was ik strikt anti-alcohol. Dat heb ik losgelaten. Ik drink zelf niet en ga bijna altijd vroeg naar bed. Feestjes zijn niets voor mij. Natuurlijk hoor ik van de meiden dat het vaak gezellig is na de wedstrijden. Misschien ga ik wel een keer proberen om mee te gaan.”

De selectie van FC Eindhoven onderging nauwelijks veranderingen ten opzichte van vorig seizoen. Naast de komst van Lisa Verhoeven stond het vertrek van Sophie Cobussen naar Feyenoord, die uiteindelijk niet één competitieduel voor FC Eindhoven speelde.