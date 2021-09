Bij deze vereniging houden ze een eeuwige wedstrijdenlijst bij: ‘Het geeft de club extra charme’

Met een plof valt het boek op de houten eettafel in de woonkamer van Piet Rietjens. De wedstrijdenlijst wordt namelijk niet op een computer bijgehouden. Nee, lekker ouderwets in een boek. ,,Het was lang zo dat als iets verloren ging op een computer, het echt weg was. Daarom ben ik het altijd op papier blijven doen”, aldus Rietjens, lid van verdienste bij SVSH en de man achter de eeuwige wedstrijdenlijst. Dat gaat dan wel over hele oude computers en zo lang wordt de lijst ook al bijgehouden.