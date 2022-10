Bij koploper Acht is de hele linkerkant voor Sjaak Egmond: ‘Daar kan ik mijn ei wel in kwijt’

Direct na de thuiswedstrijd tegen Reusel Sport van afgelopen zondag vertrok Sjaak Egmond (32) met zijn vriendin voor een korte vakantie naar Parijs. Afgelopen donderdag was hij aan het begin van de avond weer terug in Eindhoven, om bij de Acht de bespreking en de afsluitende training voor het duel met Wilhelmina Boys van zondag mee te kunnen maken. ,,We zijn begin juni al op zomervakantie geweest en wilden in oktober nog een weekje weg”, zegt Egmond, die afgelopen zomer na vijf seizoenen Blauw-Geel’38 verruilde voor Acht. ,,Zo’n tripje als dit had vorig jaar niet gekund. Maar ik voel me nog steeds redelijk verantwoordelijk, dat zit er wel een beetje in. Daarom is dit alsnog zo gepland dat het gecombineerd kon worden met het voetbal.”

Nog altijd neemt voetbal dus een prominente plek in in het leven van Egmond, maar niet meer zo nadrukkelijk als jarenlang het geval was. ,,Dat voelt wel goed”, legt Egmond uit. ,,Al is het ook wennen, want de frequentie en intensiteit was bij Blauw-Geel’38 enorm hoog, ook het reizen. Ik heb er nooit een hekel aan gehad om een hele zondag aan het voetbal kwijt te zijn, maar nu merk ik hoe relaxed het is om iedere zondag te kunnen brunchen met familie en op donderdag met de elektrische fiets naar de training te gaan en na afloop van de training een biertje te drinken.”

Daarmee pakte de keuze voor Acht goed uit voor Egmond. ,,Daar ben ik blij mee, want ik wist niet of een lager niveau iets voor mij was en heb ook nog even getwijfeld om te stoppen. Maar ik vind ook het sociale aspect van een voetbalclub geweldig. Nu staat mijn hele schoonfamilie iedere zondag langs de lijn.”

Bikkelen

En de competitiestart van Acht is uitstekend. Het team van trainer Tim de Wert, dat vorig seizoen door het kampioenschap in de vierde klasse promoveerde, begon met overwinningen op Dommelen (2-0) en Reusel Sport (2-1) en is daarmee koploper en als enige ploeg nog zonder puntverlies. ,,We spelen in een 5-3-2 systeem, waardoor ik veel mogelijkheden heb om mee op te komen. De hele linkerkant is voor mij, dus daar kan ik mijn ei wel in kwijt. Bikkelen in de verdediging en iedere aanval mee naar voren”, zegt Egmond.

Wat dat in het verdere verloop van seizoen gaat brengen is ook voor de linkervleugelverdediger nog een vraagteken. ,,In ieder geval lekker om met twee zeges te beginnen, maar ik ken geen enkele tegenstander”, zegt Egmond, die nu ook nog niet weet hoelang zijn verblijf bij Acht gaat duren. ,,We verwachten begin volgend jaar ons eerste kindje en ik ga even kijken hoe alles er dan uit ziet. Maar fysiek ben ik nog helemaal in orde.”

Als Egmond nog een jaartje doorgaat is er volgend seizoen weer een nieuwe kans op een treffen met broer Sander Egmond van SBC, die dit jaar door de klasse-indeling niet doorging. ,,Heel jammer. Het was heel bijzonder geweest om tegen hem te spelen. Afgelopen week kreeg ik nog een filmpje door van de vorige wedstrijd van SBC waarop hij een actie maakte. Goede voetballer hoor”, besluit Egmond.