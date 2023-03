Bij Marvilde gestopte Gino de Wijs gaat zijn geluk bij Nieuw Woensel beproeven

,,Ik heb voor Nieuw Woensel gekozen omdat het een ambitieuze club is met geweldige faciliteiten", geeft De Wijs aan. ,,Daarnaast ben ik de laatste jaren het plezier in het voetballen een beetje kwijtgeraakt en heb ik wat meer last van blessures. Ik hoop weer fit te gaan worden en met mijn kwaliteiten en ervaring Nieuw Woensel te helpen om mooie dingen te gaan bereiken.”