Bij nieuw uitstel volgt uitsluiting UNA in KNVB beker: ‘Het blijft voor nu even koffiedik kijken’

De BVO’s gaan dan automatisch door naar de volgende ronde. Dat heeft de voetbalbond de 26 amateurverenigingen die nog in de KNVB beker zitten afgelopen woensdag per mail laten weten. Het is onduidelijk of de betrokken verenigingen in dat scenario wel hun bekerpremie krijgen. In het geval van de Zeelsternaren gaat het toch al gauw over bijna 20.000 euro.

De onheilstijding van uitsluiting landde op sportpark Zeelst als een complete verrassing. UNA-secretaris Tiny van Boekel wordt niet vrolijk van het standpunt van de voetbalbond. ,,Het blijft voor nu even koffiedik kijken of er begin december kan worden gevoetbald. Mocht het niet zo zijn dan is dat natuurlijk extra zuur. Komen we na lange tijd weer een keer verder in de beker en dan moet het zo eindigen. Sportief en financieel een enorme domper. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet.”

Verplaatst

Dat de wedstrijd tegen Groene Ster in de eerste ronde van de KNVB beker werd verplaatst van 28 oktober naar begin december kwam bij de geel-zwarten niet geheel als een verrassing. Even was er in Zeelst stille hoop dat er toch eind deze maand mocht worden gespeeld omdat het bekertoernooi onder de reglementen van het betaalde voetbal viel. Het ministerie van VWS was richting de voetbalbond echter onverbiddelijk.”

Teammanager Willem Bakermans lichtte de spelers woensdagavond meteen in: ,,Natuurlijk hoop je op de eerste vastgestelde datum te mogen spelen. Als het dan niet doorgaat dan is 1 of 2 december een goed alternatief. Maar wie zegt dat het dan allemaal beter wordt. Al helemaal als je wordt uitgesloten.”

Toeval

UNA laat niets aan het toeval over. ,,We gaan volgende week weer beginnen met trainen in groepjes van maximaal vier spelers, op gepaste afstand en een afgebakend terrein,” aldus Bakermans. ,,Geheel volgens de richtlijnen. Mocht de lockdown bij vier weken blijven, dan valt het nog allemaal te overzien.”

Spits Mart van de Gevel is geschorst voor het duel met Groene Ster. De Nuenenaar scoorde in UNA-dienst zeven van de laatste vijftien treffers in de beker. ,,Ik wist het tot voor gisteren zelf niet eens dat ik niet mee mocht doen. Mijn gele kaarten tegen DUNO en FC Rijnvogels geven de doorslag. Ik hoop natuurlijk dat we mogen voetballen al word ik net in die periode papa. Toevallig komt het net zo uit.”