Bij SBC kan de op het oude nest teruggekeerde Sander Egmond weer op de fiets naar zijn club

Wie in de afgelopen seizoenen een bezoek bracht aan SBC, moest bijna moeite doen om sportpark Schuttersheide te verlaten zonder de naam ‘Egmond’ te hebben horen fluisteren. Want ondanks dat de voetbalbroers uit Son en Breugel de afgelopen jaren niet in hun geboorteplaats speelden, maar in Veghel voor Blauw Geel’38 hun kunsten vertoonden, bleef het de laatste jaren bij SBC vaak gaan over Sjaak en Sander. Over hoe het ze verging in de hogere regionen van het amateurvoetbal, maar vooral over wanneer ze terug zouden keren op het oude nest.