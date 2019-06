Bij Wodan hebben ze wel belangrijkere zaken aan het hoofd

De Weebosch alsnog naar vierde klasse gepromo­veerd

17 juni De Weebosch mag volgend seizoen toch in de vierde klasse uitkomen. De club kreeg maandag van de KNVB te horen dat het alsnog is gepromoveerd. De Weebosch verloor op 10 juni in de nacompetitiefinale met 0-1 van Tuldania en greep daardoor in eerste instantie naast promotie.