Bijveld inspireert opgeleefd Waalre: ‘Het valt eindelijk onze kant op’

Voormalig jeugdinter­na­ti­o­nal Sjoerd van Beers strijkt na negentien jaar weer bij Beerse Boys neer

Negentien jaar nadat hij Beerse Boys verliet om in de jeugdopleiding van Willem II te gaan voetballen, keert Sjoerd van Beers (28) terug op sportpark De Klep. De middenvelder, die sinds 2016 in België voetbalt en nu voor Wezel Sport uitkomt, gaat volgend seizoen bij het in derde klasse uitkomende Beerse Boys spelen.