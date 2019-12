Bladella bekert door na ruime zege op Vuren

Bladella – Vuren 4-1

Bladella was in eigen huis te sterk voor medederdeklasser Vuren. De thuisploeg won met 4-1 en gaat daarmee verder naar de vierde ronde van de districtsbeker. De bezoekers kwamen na acht minuten op voorsprong, Jordy Tenbült zorgde al snel voor de gelijkmaker. Halverwege leidde Bladella met 3-1 door goals van Cas Vosters en opnieuw Tenbült. In de tweede helft kwam de zege van Bladella niet meer in gevaar. Vijf minuten voor tijd zorgde Tenbült met zijn derde goal van de middag voor de 4-1 eindstand.