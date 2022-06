Bladella klopt Margriet na strafschoppen; Hoogeloon te sterk voor EVVC

Bladella - Margriet 1-1 Bladella wint na strafschoppen.

Uiteindelijk had Bladella strafschoppen nodig om Margriet uit Oss op de knieën te krijgen. Daardoor mogen de Bladelnaren donderdag in de halve finale aantreden tegen Hoogeloon, de buurman van sportpark De Roetweijer. Het was voor rust een gelijk opgaande strijd. Bladella-aanvaller Joris Hermans kreeg een goede mogelijkheid, Niek Janssen had de beste kans. Zijn kopbal ging juist voorlangs. Na de pauze gebeurde er lange tijd niets, totdat de vlam in de pan sloeg toen Margriet-aanvaller Jeffrey van Vlijmen in de slotfase wegens ongepaste opmerkingen van het veld werd gestuurd. Gescoord werd er niet meer. In de verlenging stond opeens de wedstrijd op z’n kop. Bladella-aanvaller Thijn Schoenmakers krulde een schot van twintig meter op de lat. De overtalsituatie werd uiteindelijk volledig uitgebuit door de thuisploeg. Niels Krekels gaf het laatste tikje na voorbereidend werk van Joris Hermans, 1-0. Dat leek ook de eindstand te worden, totdat arbiter Stroot de verhoudingen van het aantal spelers weer gelijk trok. Joris Hermans kreeg rood na een vermeende kopstoot. Tot overmaat van ramp voor de Bladelse formatie vloog een voorzet vanuit het niets in de slotminuten opeens binnen. Nick van Oorschot nam de gelijkmaker voor zijn rekening, 1-1. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Bij Bladella schoten achtereenvolgens Niels Krekels, Geert van Overbeek, Niek Janssen, Huib Liebregts en Rob Schilders raak. Jorn van Bakel miste de tweede penalty van de geelzwarten, waardoor Bladella donderdag tegen Hoogeloon mag gaan proberen om de finale van de nacompetitie te bereiken.

EVVC - Hoogeloon 0-3.

Hoogeloon speelt verder voor promotie na een 0-2 zege bij EVVC. Halverwege was het al 0-2. Yannick Sol benutte een penalty nadat er een overtreding op Hans van der Heijden gemaakt werd en even later schoot Sol zelf een vrije trap binnen. Na ruim een uur moest de thuisploeg met tien man verder na een rode kaart en in de slotminuut zorgde Jesse van Gerwen voor 0-3. Hoogeloon speelt donderdagavond uit bij Bladella in de halve finales van de play-offs.

Avanti’31 - PSV av 3-1.

De amateurs van PSV zijn uitgeschakeld in de strijd om promotie. Op bezoek in Schijndel ging de ploeg van trainer Stephan Wijlaars met 3-1 onderuit. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen goal van PSV’er Rick Verbeek. Mike Hovestadt zorgde voor de gelijkmaker. In de tweede helft had PSV het betere van het spel, maar Avanti’31 scoorde in de 86ste minuut 2-1 en even later ook 3-1.

Sportclub Irene - Handel 4-3.

Het is Handel niet gelukt om de halve finale van de play-offs te bereiken. In Tegelen werd na verlenging verloren van Sportclub Irene. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en kwam uit een vrije trap op voorsprong. Geert van den Bosch en Jeffrey Driessen bogen nog voor de thee de achterstand om in een 1-2 voorsprong. Na een uur kwam de thuisploeg, wederom uit een vrije trap, op gelijke hoogte. Acht minuten voor tijd maakte Ruud Konter de 2-3 voor de ploeg van trainer Sander Janssen. Twee minuten voor tijd werd het wederom gelijk. In de verlenging capituleerde Handel. ,,Het sprookje is voorbij, ik kan alleen maar trots zijn op mijn jongens”, concludeerde Janssen.