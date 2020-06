Bladella laat RBC promoveren en krijgt als dank taart uit Roosendaal

TRANSFER Doelman Efekan Aydin vult vacature bij Tivoli in

2 juni Doelman Efekan Aydin (29) komt volgend seizoen voor vierdeklasser Tivoli uit. De Eindhovenaar keepte voorheen onder anderen in de eerste klasse bij Geldrop en Gestel en in de tweede klasse bij PSV AV. Tivoli was op zoek naar een keeper, omdat sluitpost Axel Walravens (25) door een zware blessure langdurig uit de roulatie is.