Bladella nieuwe koploper na turbulente wedstrijd tegen Gestel

Budel – Hapert 1-0.

Budel is gestegen naar de derde plaats door een minimale zege op Hapert. De enige goal van de wedstrijd viel na een klein half uur, toen Jordy van Zon doorbrak aan de linkerkant en zijn voorzet door de defensie van Hapert in eigen doel werd gewerkt. In de tweede helft bleef Hapert het proberen, al kwam Budel nauwelijks meer in gevaar.

Bladella – Gestel 2-1.

Bladella stond na 35 minuten door goals van Niek Janssen en Niels Krekels (penalty) op 2-0. Daarna lag de wedstrijd na een turbulente fase tien minuten stil. Gestelnaar Rick Brugmans kreeg rood vanwege vermeend spugen en ook teamgenoot Adam Abdessalami, die zelfs tweemaal geel en een keer rood kreeg, kon vroegtijdig gaan douchen. Met negen man kwam Gestel in de 56ste minuut terug tot 2-1 dankzij een doelpunt van Patrick Kraker (penalty) en kreeg de ploeg van trainer Luuc Bonnema nog enkele kansen, maar Bladella trok de voorsprong over de streep en is de nieuwe koploper.

PSV – RPC 2-1.

RPC had in de eerste helft een licht overwicht, na de pauze kreeg PSV de beste kansen. Thijs Mackenbach zette de bezoekers op voorsprong, kort daarop tekende Mike Hovestadt voor de gelijkmaker. In de tweede helft bezorgde Sep Drabbels PSV de overwinning.

Wilhelmina Boys – Reusel Sport 0-1.

Reusel Sport boekte een moeizame overwinning bij Wilhelmina Boys. De thuisploeg raakte vier keer de paal, maar scoorde niet. Tuur de Laat zorgde in de dertiende minuut voor 0-1 en daarna deed de thuisploeg er tevergeefs alles aan om gelijk te komen. Een kwartier voor tijd moesten de Tricolores met tien man verder na twee keer geel voor Bas Posthuma.

Tivoli – MMC Weert 1-2.

Tivoli was dicht bij het tweede punt van de competitie. De thuisploeg opende de score door een goal van Badr Bazzi. Nog voor rust werd het gelijk en in de tweede helft scoorde MMC Weert ook 1-2. Tivoli beëindigde de wedstrijd met tien man na rood voor Sjang Huiskes.

SBC – DBS 2-2.

DBS stond halverwege op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Pim Messing en Rik de Wit. In de tweede helft kwam de thuisploeg sterk terug, al duurde het nog tot de tachtigste minuut voordat de aansluitingstreffer werd gemaakt. Joep van der Heijden schoot een penalty binnen voor 1-2, waarna Lars Kuys in de slotminuut voor 2-2 zorgde.