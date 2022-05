Bladella profiteert van slippertje en komt dichterbij koploper RPC

Hapert - PSV 1-3. PSV/av stond halverwege op een comfortabele 0-2 voorsprong. Amir Al-Anany opende de score voor de bezoekers en Wesley van den Berg maakte de 0-2. Vijf minuten voor het einde kwam Hapert via Kevin Raaijmakers terug tot 1-2. Enkele minuten later zorgde Sepp Drabbels voor 1-3.

Bladella - DBS 4-1.

Al na vier minuten nam DBS een voorsprong via een kopbal van Pim Messing, 0-1. In de 35ste bracht Stijn Wouters langszij en door een rake schuiver van Zem van Sambeeck werd het 2-1. DBS was zeker niet de mindere en kwam regelmatig met gevaarlijke aanvallen. Minuut 49 bracht de 3-1 voorsprong nadat Niels Krekels een steekpass van Anel Selimovic binnen schoof. De eindstand van 4-1 kwam op het scorebord in minuut 68 toen Huib Liebregts een door de keeper geloste bal attent binnen werkte.