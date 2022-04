Bladella wint dankzij ingestudeerde corners derby tegen Reusel Sport

Bladella - Reusel Sport 5-0.

Bladella heeft de beladen derby tegen Reusel Sport met 5-0 gewonnen. Een tactische zet gaf de doorslag: ingestudeerde corners van Anel Selimovic leidden tot een hattrick van Huib Liebregts. Bladella had de touwtjes in handen en gaf Reusel Sport weinig mogelijkheden. Zelf voetbalde het, vooral in de eerste helft, soepel. De doelpunten van Huibregts zorgden voor een 3-0 ruststand. Na rust ging de Bladelse storm liggen en kwam het wat moeilijker tot voetballen, maar Joris Hermans en Niels Krekels breidden de score toch nog uit tot 5-0. Reusel kreeg nog een aantal grote kansen, maar een sterk keepende Stan van den Berg hield de nul. Door de overwinning blijft Bladella in het spoor van koploper RPC, dat met 1-2 won van Hoogeloon.

PSV - Wilhelmina Boys 4-1.

PSV had weinig moeite met de ploeg uit Best. Aanvallend was de thuisploeg de sterkste. Na iets meer dan tien minuten voetballen kwam PSV door een goal van Amir Al-Anany op 1-0. Daarna duurde het een hele tijd voordat er grote kansen ontstonden. Wilhelmina Boys kwam er een aantal keer goed uit, maar wist geen goede voorzetten af te leveren. Net voor het rustsignaal, scoorde Al-Anany zijn tweede van de middag: 2-0. In de tweede helft speelde Wilhelmina Boys steeds opportunistischer. Dat had effect: kort na rust stuitte de bezoekers op de paal. Niet veel later gaf de achterhoede een cadeautje aan PSV-captain Mike Hovestadt. Hij maakte de 3-0. Jimmy Grandiel kreeg tien minuten later twee opeenvolgende kansen: de eerste miste hij, de tweede schoot hij binnen voor de 4-0. De wedstrijd leek op slot, maar kort voor het eindsignaal redde Tommie de Haas de eer: 4-1.

SBC - Gestel 2-2.

SBC begon sterk en stond na tien minuten spelen op een 2-0 voorsprong. Quinten Peeters opende de score in de zesde minuut en vier minuten later zorgde Sander Egmond voor 2-0. Gestel kwam terug in de wedstrijd doordat Henny Noyen een penalty benutte en in de tweede helft viel ook de gelijkmaker. Rheda El Bekkali scoorde de 2-2 en daar bleef het bij op sportpark Schuttersheide.

Hoogeloon - RPC 1-2.

Hoogeloon had misschien meer verdiend tegen RPC, maar verloor toch nipt tegen de koploper. Sidney Gakpo raakte de lat voor rust, maar halverwege was het nog 0-0. Na tien minuten in de tweede helft zette Sam de Laat Hoogeloon na een mooie aanval op voorsprong. Het antwoord van RPC liet niet lang op zich wachten. Gakpo zorgde voor de gelijkmaker en dertien minuten voor tijd viel de beslissing toen Rik Strijbosch de 1-2 maakte. In de 89ste minuut schoot Hoogeloon nog op de lat.

Hapert - Budel 1-0.

Hapert boekte een minimale zege op Budel. De thuisploeg begon sterk in de eerste helft en kwam op voorsprong toen Kevin Raaijmakers een vrije trap vanaf twintig meter binnenschoot. Daarna nam Budel het initiatief over en schoot Youri Bogers op de paal. Na rust was het een wedstrijd zonder kansen, waardoor Hapert niet meer in de problemen kwam. Ward Groenen miste namens de thuisploeg nog de kans op een tweede treffer.

Unitas’59 - Nijnsel 2-1.

Unitas’59 had de nodige moeite met Nijnsel, maar won wel. De thuisploeg kwam op voorsprong door een treffer van Nick Meeuwissen en kreeg daarna mogelijkheden om de voorsprong te vergroten, maar het bleef bij 1-0. Na een uitval van Nijnsel en een overtreding van Stanley Verbeek kreeg Unitas’59 een penalty tegen. Die werd gemaakt door Stefan Hulsen. Na tien minuten in de tweede helft maakte Meeuwissen zijn tweede van de middag, 2-1. Unitas’59 eindigde het duel met tien man een rode kaart voor Sam Franse.

DBS - Dommelen 3-2.

Dommelen domineerde een groot deel van de eerste helft. Joshua dos Santos maakte de 0-1. DBS maakte snel de gelijkmaker via Cemsu Kartal. Daarna zette Dos Santos Dommelen voor een tweede keer op voorsprong. Met een schot van afstand maakte René de Vries 2-2. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, tot een goal van Onur Cetin in de 83ste minuut de 3-2 betekende. Jonathan van Doorn kreeg namens Dommelen nog een grote kans op de gelijkmaker, maar schoot de bal in de handen van de keeper.