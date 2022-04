Bladella wint tweede periode; Koploper RPC boekt ruime zege

SV Budel - Bladella 0-0.

In een matige wedstrijd hield Bladella de gastheren het eerste half uur aardig in bedwang. Daarna verdween de snelheid en de accuratesse uit het spel en kreeg de thuisploeg ook enkele kansen. In de veertigste minuut tikte Bladella-doelman Stan van den Berg een schot onder uit de hoek. Ook in de tweede helft trad hij reddend op bij een opgelegde kans van aanvaller Youri Bogers. Een doelpunt van spits Niels Krekels werd afgekeurd wegens buitenspel, waardoor het bij 0-0 bleef.

RPC - DBS 5-0.

Koploper RPC boekte een ruime overwinning op DBS. Rick Wijnen opende de score voor de thuisploeg. DBS speelde heel verdienstelijk mee, maar moest toch de 2-0 van Joris van der Steen incasseren. Na rust maakte Sidney Gakpo 3-0 en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Invaller Rens Briels en Rick Wijnen lieten de stand uitkomen op 5-0.

Gestel - Hoogeloon 0-2.

In de eerste helft ging de wedstrijd op en neer, maar aan beide kanten leverde dat maar weinig mogelijkheden op. Na de rust werd Hoogeloon wat sterker, terwijl Gestel goed bleef combineren. Hoogeloon kwam na een uur spelen op voorspong dankzij Hans van der Heijden. Daarna volgde een sterke periode van Gestel, waarin een penalty gemist werd en de thuisploeg de paal raakte. Toen Hoogeloon via Sven Brouwers op 0-2 kwam, was het afgelopen met de dadendrang van Gestel.

Reusel Sport - PSV 3-2.

Wout Vosters bezorgde Reusel Sport twee minuten voor tijd de zege door de 3-2 te maken. PSV was in de 37ste minuut op voorsprong gekomen door een goal van Oussama Ait Lahcen. Op slag van rust maakte Steef Vosters de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Reusel Sport op voorsprong door een goal van Wout Vosters, voordat Mike Hovestadt 2-2 maakte. Vlak voor tijd maakte Vosters zijn tweede van de middag.

Wilhelmina Boys - Hapert 3-3.

Kevin Raaijmakers opende de score voor Hapert. Yoran Bouwmans draaide die situatie met twee goals snel om, 2-1. Na de 3-1 van Stef Vervloet en de vele kansen voor Wilhelmina Boys leek de wedstrijd gespeeld, maar Hapert sleepte toch nog een punt uit het vuur. Kevin Raaijmakers tekende voor 3-2 en Mauro van Houtum zorgde voor 3-3.

Dommelen - Unitas’59 3-0.

In een gelijkopgaande eerste helft kwam Dommelen op voorsprong door een treffer van Bryan van Gerwen. Daarvoor kreeg Unitas’59 een grote kopkans en miste Dommelen ook een goede mogelijkheid. Na de pauze domineerde Dommelen en verdubbelde de thuisploeg de score via Jonathan van Doorn na een mooie actie van Joshua dos Santos. Van Doorn maakte even later ook 3-0.

Nijnsel - SBC 1-1.

Halverwege stond hekkensluiter Nijnsel op een 1-0 voorsprong. Stefan Hulsen opende de score voor de thuisploeg. Toch kon de ploeg van trainer Carlo Vorstenbosch de voorsprong niet over de streep trekken en eindigde de wedstrijd in 1-1. Bas Crijnen zorgde voor de gelijkmaker namens SBC.