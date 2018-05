Bladelnaar Joris Hermans tekent bij kampioen Achel

DERDE KLASSE D Sparta '25 maakt geen fout en verslaat DAW in topper

6 mei Sparta’25 – DAW 3-0. Sparta’25 doet nog volop mee in de spannende strijd om het kampioenschap. Op het eigen sportpark werd DAW overtuigend verslagen. Al in de tweede minuut kopte Jaccy van den Enden de openingstreffer binnen na een voorzet van Joost Ankersmit. Van den Enden was een kwartier na rust weer belangrijk toen Michiel Koot een combinatie met hem aanging. Koot rondde beheerst af; 2-0. Het slotakkoord was voor invaller Jeremy Raaijmakers (17). In de allerlaatste minuut schoot hij de bal vanuit een onmogelijke hoek toch binnen.