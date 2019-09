Bliksemtransfer brengt Maikel Verkoelen van TEC naar UNA

Verkoelen moet de belabberde start van de Zeelsternaren mede zien op te vangen. In vier duels incasseerde de formatie van coach Ger Demin maar liefst elf tegentreffers en neemt momenteel de voorlaatste plaats op de ranglijst van de derde divisie in.

Verkoelen begon zijn voetballoopbaan bij Rood Wit’62 en werd op vijftienjarige leeftijd ontdekt door PSV. Daar doorliep de Helmonder verder de jeugdopleiding. Na twee jaar Jong PSV werd Verkoelen in 2012 verkocht aan FC Eindhoven om een jaar later weer terug te keren naar Jong PSV. Vervolgens vertrok hij naar SV Siegen (Duitsland). Via RKC Waalwijk, Helmond Sport, TOP Oss en wederom Helmond Sport kwam hij bij aanvang van dit seizoen bij de oranjehemden van TEC terecht.

127 duels

Verkoelen speelde in totaal 127 competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie. Twee keer kwam de hij voor de hoofdmacht van PSV uit. Dat gebeurde niet in de eredivisie, maar wel in de KNVB beker en in de Europa League.