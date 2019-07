Bob Groenendijk derde nieuweling bij UNA

De club waar hij begon met voetballen was RKVVO. In 2004 maakte hij op achtjarige leeftijd de overstap naar PSV waar hij de gehele jeugd doorliep. Groenendijk debuteerde in het betaalde voetbal op 18 december 2015 met Jong PSV in een duel tegen stadgenoot FC Eindhoven. Het bleef bij die ene wedstrijd. Een jaar later werd bij Groenendijk een tumor in zijn lichaam ontdekt. Op 30 januari 2016 werd die tumor operatief uit zijn lichaam verwijderd. Daarbij werden er geen uitzaaiingen geconstateerd.