Boeren en Gemert vrijgeloot in eerste ronde KNVB-beker: 'Da's mooi, die ronde zijn we al door'

,,We hadden elkaar gisteren al aan de lijn. Het zou leuk zijn om elkaar zo tegen te komen", aldus Boeren over Tiebosch. ,,Maar dan moeten ze eerst nog zien te winnen van ADO'20." Ook met Hoek-trainer Dennis de Nooijer heeft de Roosendaler goed contact.

Bekerhistorie

Verder is Boeren blij dat zijn ploeg de eerste ronde mag overslaan. ,,Gemert hecht veel waarde aan de beker, ook gezien hun prestaties in het verleden. Als je dan hoog inzet, is het handig dat je de eerste ronde mag overslaan. Die zijn we al mooi door. We staan op de drempel van het hoofdtoernooi en gaan er alles aan doen om dat te bereiken. Stel dat je wint, dan kun je zo een mooie profclub loten." Ook is hij blij dat Gemert thuis speelt.