Bono Barten verliest basisplek bij Gemert: eerst incasseren, dan terugknokken

NWC ontspannen richting unicum in 92-jarige historie: ‘We hebben niets te verliezen in KNVB-be­ker’

28 augustus Voor het eerst in de 92-jarige historie van NWC-Asten heeft de club zich geplaatst voor de KNVB-bekertoernooi. Zaterdag neemt de ploeg van trainer Ruud Vermeer het in Veen op tegen zaterdaghoofdklasser Achilles Veen. Ervaren krachten Jeremias Carlos David en Jeroen van Deursen zijn realistisch over de kansen van de oranjehemden: ,,We hebben niets te verliezen.”