Bonusjaar voor Louwers bij DBS: ‘Die ouwe kwam een beetje in de problemen’

Afgelopen dinsdag vierde DBS-trainer Bram Louwers zijn 61ste verjaardag, 's avonds werd op de training enthousiast gezongen voor de coach. Zoon en speler Stijn had even daarvoor zijn felicitaties al overgebracht. ,,Op dinsdagavond is het traditie om samen met de familie te eten. Daar probeer ik altijd bij te zijn, kunnen we erna door naar de training."