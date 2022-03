Boskant klopt Mariahout; EMK lijdt zware nederlaag

Mariahout - Boskant 1-3.

De thuisploeg kwam op voorsprong nadat er een overtreding werd begaan in de zestien van Boskant en de bal op de stip terechtkwam. Danny van de Laar scoorde vanaf elf meter de 1-0 in de 22ste minuut. Zes minuten later maakte Boskant de 1-1 via Jim van der Zanden, die scoorde nadat Mariahout-doelman Tom Hagelaars de bal losliet. Na rust scoorde Boskant tweemaal. In de 62ste minuut poeierde Aimé Opheij van afstand raak: 1-2. De beslissing viel vijf minuten later toen Frank van der Heijden de 1-3 maakte na een teruggetrokken bal.

DVS - ELI 2-0.

De hele wedstrijd was DVS de bovenliggende partij. De thuisploeg scoorde in de 32ste minuut de 1-0 via Roel de Greef, op aangeven van Dries Kreijns. In de tweede helft verzuimde DVS om de score uit te breiden. Toch viel de 2-0 wel. Kreijns ronde nu af op aangeven van Brent Hoekman: 2-0.

DOSL - Acht 0-0.

Het was de hele wedstrijd een gelijk opgaande strijd. Beide ploegen kregen een kans in de eerste helft. Het duel was na rust vooral een pot van lange ballen en veel duels. Zowel DOSL als Acht speelde om niet te verliezen. De verdediging was aan beide kanten erg sterk gepositioneerd.

WEC - RKGSV 0-2.

RKGSV had in de eerste helft veel balbezit en kon redelijk achterover leunen. Er waren enkele kansjes. De 0-1 viel net voor rust toen Bjorn Kreemers een rebound van de lat kon afmaken. De ploeg uit Gerwen had zo’n tachtig procent balbezit, maar kon nog geen tweede goal maken. Deze treffer viel alsnog. Mike van den Berk kreeg de bal van Tom van den Berk uit een ingooi en benutte deze kans: 0-2. Tom Molenberg moest nog twee keer in actie komen, maar hield zijn doel schoon.

Avesteyn - EMK 7-0.

EMK beschikte over een krappe selectie, maar begon niet onaardig. In het eerste kwartier had de 0-1 kunnen vallen. Daarna werd duidelijk dat de koploper veel sterker en met name fitter was. De stand bij rust was 5-0. De tactiek veranderde bij de Nuenense ploeg in de tweede helft. EMK-trainer Ronnie Jansen koos voor twee spitsen en vier middenvelders. De organisatie leek wat beter te staan, hoewel Avesteyn nog wel twee keer scoorde, waarmee de uitslag 7-0 was.

VOW - Tivoli 1-1.

VOW kwam voor rust op 1-0. In de tweede helft maakte Mike Box in de 58ste minuut de 1-1. Het was een duel met weinig kansen en dus was de gelijke stand na negentig minuten een terechte uitslag.