Boskant pakt drie rode kaarten binnen vier minuten (!) en verliest derby van Nijnsel

COLUMN De amateur­voet­bal­we­reld mag voor mij meer Wimmen Verbeek hebben

5 april Er is een Wim die ooit een boekje heeft geschreven: Lange leve Wim; What is a world without Wimmen? Ik ken veel Wimmen. Van Wim Aarts tot Wim Zomer. Wim Verbeek past daar goed tussen. De immer goedlachse aanvoerder van SV Deurne maakte deze week bekend dat hij ook volgend seizoen nog zijn voetbalschoenen aantrekt. Het wordt zijn vijftiende jaar bij de club.