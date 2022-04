Onverwacht doorgebroken Ed Craenen blijft verrassen met brutaal Nuenen

Het in topvorm verkerende Nuenen, zelf zesde, ontvangt zondag met OJC Rosmalen de nummer twee van de ranglijst. In de heenwedstrijd had de ploeg van trainer Maurice Verberne de Rosmalenaren in eigen huis tuk door knap met 0-1 te winnen. In dat duel viel linksback Janic Teunissen al na twaalf minuten geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Ed Craenen (19), die vanaf dat moment niet meer uit het elftal verdween. ,,Dat was vervelend voor Janic, maar fortuinlijk voor mij”, zegt Craenen. ,,Daarvoor was ik al ingevallen tegen UDI’19, Minor en EHC, maar langer dan een helft had ik nog niet gespeeld. Sindsdien heb ik bijna alle wedstrijden in de basis gestaan.”