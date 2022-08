Van der Rijt staat voor debuut bij Nuenen: ‘De groep is gretig’

,,We hebben er zin in en zijn er klaar voor”, zegt Ruud van der Rijt (33), die zondag tijdens het uitduel bij EVV in Echt voor het eerst bij een competitieduel langs de lijn staat als trainer van Nuenen. Dat gebeurde in voorbereiding eerder al bij oefenpotjes tegen onder meer Gemert (2-3), UNA (1-2), FC Eindhoven, Best Vooruit en UDI’19 (allen nipte winst). ,,Het is een lange voorbereiding geweest”, zegt Van der Rijt. ,,Het was te merken dat het volop vakantieperiode was, dit is de eerste trainingsweek dat iedereen er is. Dat geldt voor elk team. Het gaat nu pas echt beginnen.”