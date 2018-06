Braakhuizen na spectaculair duel weer tweedeklasser

AmateurvoetbalNa een afwezigheid van twee jaar keert Braakhuizen het komend seizoen weer terug in de tweede klasse. De vooral voor rust uiterst spectaculaire finale tegen SVSSS eindigde in een 2-1 overwinning voor de roodzwarten.

De start van de Udenhoutse tegenstander was veelbelovend. Binnen twee minuten had middenvelder Ramon Dekkers al lat en paal getroffen. Nadat Braakhuizen van de eerste schrik was bekomen, ging het allengs beter met de Geldroppenaren.

Onderkant lat

Ibrahim Sanatci en Mike de Meij hadden even later voor Braakhuizen de 0-1 op de voet, maar faalden op het laatste moment. Het zat Udenhouter Dekkers bepaald niet mee. Voor de derde keer trof de middenvelder van SVSSS in de 22ste minuut het houtwerk. Een vrije trap van Dekkers werd door Braakhuizen-doelman Youri van Tilburg verkeerd beoordeeld en ging via de onderkant van de lat weer het veld in. De rebound van Stijn Vermeulen werd door de Geldropse verdediger Teun de Wit van de lijn gehaald.

Vijf minuten daarna scheerde de bal via de kruin van Braakhuizen-aanvaller Mike de Meij rakelings langs het SVSSS-doel.

Countervoetbal

Een ruststand van 3-3 of 5-5 had bepaald niet misstaan. De pauze ging in met een 0-1 stand. In de 43ste minuut tikte Olivier Engelen de openingstreffer voor de Geldroppenaren binnen.

Na pauze daalde de amusementswaarde. Braakhuizen beperkte zich tot countervoetbal. Waar SVSSS de druk voor rust hoog opvoerde, ging dat na de pauze wat minder. Toen dertien minuten voor tijd Braakhuizen door een treffer van invaller Ryan Maas op 0-2 kwam, leek de strijd beslist. Zeker toen even later SVSSS met tien man verder moest na een rode kaart. Toch kwam het in de slotfase nog terug tot 1-2 door een treffer van Remco Dekkers.