Braakhuizen verkeert in sportief noodweer, maar blijft vertrouwen houden in directe handhaving: ‘We gaan de nacompetitie ontlopen’

HOOFDKLASSE B Nuenen moet bij AWC genoegen nemen met gelijkspel

Nuenen heeft donderdagavond in de hoofdklasse B een punt gepakt in de uitwedstrijd bij AWC. In Wijchen werd het 1-1, terwijl de wedstrijd eerder dit seizoen in Nuenen nog met 3-2 werd gewonnen door de ploeg van trainer Maurice Verberne.

28 april