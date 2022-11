Brabantia blijft in het spoor van Valkenswaard na krappe overwinning op Hoogeloon

Puntloos Liessel toch vol vertrouwen richting derby tegen SPV: ‘Het blijft een wedstrijd apart’

LIESSEL - Na vijf wedstrijden staat Liessel onderaan in de vierde klasse G. De cijfers: nul punten, vijf goals voor en maar liefst 23 goals tegen. De degradant uit de derde klasse verkeert in een slechte vorm, maar panikeert tot op heden nog niet. ,,We moeten hard blijven trainen, dan kunnen we het omturnen”, aldus Luuk Engels (31), spits van Liessel.

12 november