Brabantia-goalie Jesse Renders kiest voor studie en last pauzejaar in

EERSTE KLASSE C Hekkensluiter Gestel verrast Best Vooruit, Brabantia onnodig onderuit in eigen huis

25 maart Gestel - Best Vooruit 2-0. Best Vooruit begon daadkrachtig aan de wedstrijd en kreeg al snel kansen om op 0-1 te komen. Echter stuitte Erdi Atakan op Gestel-doelman Deniz Kalender en iets later voorkwam een Gestel-verdediger dat Tom Kastelijn de bal in een leeg doel zou schuiven. Het counterende Gestel stelde er in beginsel enkel ongevaarlijke afstandsschoten tegenover, maar sloeg in de 29ste minuut toe via Papito Koeks, die na een knappe slalom de bal beheerst in de onderhoek plaatste, 1-0. Goalie Kalender hield voor rust zijn doel schoon met goede reddingen en meteen na de pauze tekende Koeks na alweer een uitstekende slalom voor de 2-0. Best Vooruit wisselde aanvallend, drong nog aan en raakte de lat via Robin Buiks. Beide teams kregen kansen, maar het bleef 2-0.