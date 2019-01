Brabantia nieuw project voor oud-prof Ernie Brandts: ‘Ik heb nog heel veel ambitie’

TrainerscarrouselEersteklasser Brabantia heeft met Ernie Brandts een trainer aangetrokken die in ieder geval een brok aan ervaring meeneemt uit de (betaald) voetbalwereld. En of hij nu een amateur- of een eredivisieclub traint, dat maakt voor Brandts niet veel uit. ,,Het gaat erom dat je een ploeg fit krijgt en lekker voetbal laat spelen.”

Brandts is momenteel assistent-trainer bij FC Eindhoven en, mocht zijn contract aan het einde van dit seizoen verlengd worden, wil dat ook graag blijven doen. ,,Brabantia traint op dinsdag en donderdag en de wedstrijd is op zondag. Dat is prima te combineren met het werk bij FC Eindhoven.” Het geeft direct aan hoe gek hij is van het spelletje. ,,Ik wil met mijn voeten in het gras staan, een resultaat bereiken met een team. Dat heb ik jarenlang gedaan en doe ik nu als assistent bij Eindhoven ook. Maar ik wilde ook wel weer de verantwoordelijkheid die je als hoofdtrainer hebt.”

Niet rustig aan

Waar veel mensen op hun 62ste een keertje rustiger aan willen doen, geldt dat zeker niet voor Brandts. ,,Ik heb het wel met mijn vrouw overlegd. Maar zij houdt ook erg van voetbal, gaat altijd met me mee. Zij zei meteen: dat moet je doen", vertelt hij. ,,Als ik moet kiezen of ik thuis op de bank ga zitten of op een voetbalveld kan staan. Dan weet ik het wel.”

De spelers van Brabantia kunnen zich opmaken voor een trainer die veel van ze vraagt, geeft Brandts al meteen eerlijk aan. ,,Dat doe ik altijd, ik wil het maximale uit het team halen. De doelstelling volgend seizoen is promotie naar de hoofdklasse, dus dan moeten we kampioen worden of in ieder geval een periodetitel pakken. Ik heb wel respect voor die spelers die overdag nog gewoon moeten werken. Ik weet dat ik veel van ze vraag.”

Derde met NAC

De beste resultaten als trainer boekte Brandts bij NAC, waarmee hij bijna elf jaar geleden derde werd in de eredivisie. Ook trainde hij clubs als Volendam en FC Dordrecht, was assistent bij PSV en NEC. Op de vraag of Brandts de wens nog heeft om ooit bij een betaald voetbalclub als hoofdtrainer aan het roer te staan, is hij heel duidelijk. ,,Natuurlijk! Ik heb nog veel te veel energie om thuis te zitten en ik heb nog heel veel ambitie.”