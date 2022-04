Brabantia prijst zich na 2-0 voorsprong gelukkig met gelijkspel tegen Best Vooruit

De thuisploeg speelde de eerste twintig minuten goed. Tim Batten opende de score voor Brabantia en Clayton Pikero maakte er 2-0 van. Maar na rust kwamen de gastheren zwaar onder druk te staan. Thomas van Heukelom verzorgde de aansluitingstreffer voor Best Vooruit in de 53ste minuut en even later bracht Tim Fiolet de bezoekers langszij.

In het laatste kwartier kwam Brabantia door een rode kaart voor David Krol met tien man te staan. Best Vooruit kreeg kansen, maar verzuimde de winst te pakken. De thuisploeg hield stand. Brabantia-coach Roel Nabuurs: ,,We hebben een punt over de streep getrokken en daar moeten we tevreden mee zijn, er zat niet meer in.”