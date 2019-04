Brabantia snelt via Joao naar winst op Best Vooruit

VIERDE KLASSE E FC Cranendon­ck houdt punt over aan doelpunt­rijk duel met RKESV

16 april FC Cranendonck kwam dinsdagavond in Soerendonk door drie goals in de slotfase na een 1-4 achterstand nog tot een 4-4 gelijkspel tegen mede-middenmoter RKESV uit Ell. Voor de thuisploeg was het de derde wedstrijd in zes dagen.