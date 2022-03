Brabantia wint voor het eerst sinds november; EFC klopt ‘verdiend’ Best Vooruit

EERSTE KLASSE CVoor het eerst sinds 7 november boekte Brabantia weer een zege. Ook toen was hekkensluiter Rhode de tegenstander. EFC staat nog steviger op de tweede plek na winst in de topper tegen Best Vooruit, de nummer drie.

Rhode - Brabantia 0-2.

Na acht wedstrijden verstoken te zijn gebleven van een overwinning ging Brabantia sterk van start in Sint-Oedenrode. In de achtste minuut werd Moreno Koenders in het strafschopgebied vastgehouden door Rhode-aanvoerder Geert Oerlemans. Koenders wist de bal nog bij Tarik Ouzalah te bezorgen, die de bal in het doel tikte, maar scheidsrechter Babat had al gefloten voor een strafschop. Die werd verzilverd door Moreno Koenders, 0-1. De spits nam in de 26ste minuut ook de 0-2 voor zijn rekening. Nadat een schot van Ryley de Jong op de paal belandde stond Koenders op de goede plek om de rebound te benutten. Dankzij goed keeperswerk van doelman Paul van Heesch liep de score niet verder op in het voordeel van Brabantia. Moreno Koenders was in de 51ste minuut nog dicht bij de 0-3 toen zijn inzet op de kruising uiteenspatte. Rhode kon geen vuist meer maken en wacht daardoor nog steeds op de eerste seizoenszege.

EFC - Best Vooruit 5-0.

Het gat tussen de twee teams bedraagt door de dikke zege vijf punten. ,,5-0, dat hadden we niet verwacht”, aldus Mike Thijssen. ,,Maar het was wel verdiend. We stonden goed, kregen de druk er goed op.” In een kort tijdsbestek sloeg EFC driemaal toe via Gijs Wuijts (2) en Jim Daniëls, waardoor de ruststand 3-0 bedroeg. Na de pauze haalden de Eerselnaren het tempo uit de wedstrijd en scoorden ze uit een hoekschop via Teun van Borrenbergen. Ook Bram Jansen pikte nog een doelpuntje mee tegen Best Vooruit, dat na zes zeges op rij met 5-0 verloor bij EFC.

TOP - FC Eindhoven 5-0.

Een week na het verlies tegen koploper HVCH (1-2) is FC Eindhoven hard onderuit gegaan bij TOP in Oss. De blauwwitten begonnen goed, lieten een paar grote kansen onbenut en liepen toen tegen de 1-0 aan. Dat deed iets met het vertrouwen en al snel was de 2-0 een feit. Bij rust stond het zelfs 3-0. De schade beperken was het devies voor de tweede helft, waarin TOP toch nog tweemaal scoorde: 5-0. ,,We misten een paar belangrijke krachten, maar dan nog: dit is een blamage, een offday”, aldus FCE'er Lars van Stipdonk, die met zijn team op plek vier staat. ,,Het kampioenschap wordt lastig. De tweede plaats en dan nacompetitie is het doel, maar er zal wel iets moeten veranderen om dat te halen.”