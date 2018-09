Brabantse strijd prooi voor UNA; OJC verzuimt om duel naar zich toe te trekken

In de eerste twintig minuten werd UNA compleet overlopen. Het mocht een klein wonder heten dat de ploeg van coach Jeroen van Bezouwen ongeschonden deze fase door kwam. De ommekeer was verpakt in de 1-0. Het eerste gevaar van de thuisploeg leverde meteen een voorsprong op. Een vrije trap van Lex van Dijk belandde op de paal. De rebound was voor Teun Sebregts, 1-0.

Jelle Schijvenaars schoot in de 53e minuut een strafschop binnen nadat Brian Boogers onreglementair werd gevloerd. Boogers rondde even later zelf een dieptepass van Rob van Boekel met een schitterende lob af, 5-0. De laatste treffer was er een van ongekende schoonheid. Een voorzet vanaf de linkerflank van Pieter-Jan Scheerlinck werd door Jelle Schijvenaars tegen zijn oude club met veel gevoel over OJC Rosmalen-doelman Bart Tinus in de verre hoek gekopt,6 -0