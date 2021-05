Bram Dekkers zwaait na negentien seizoenen af bij Vessem

Dekkers speelde op drie jaar in de jeugdopleiding van PSV na (1997-2000) zijn hele voetbalcarrière bij Vessem. In het seizoen 2002-2003 maakte hij zijn opwachting in het vaandelteam van de groenwitten. Hij beleefde een memorabel debuutjaar, Vessem promoveerde destijds voor het eerst in de clubhistorie naar de vierde klasse.

Na degradaties in 2004 en 2008 steeg Dekkers in 2006 en in 2015 met Vessem opnieuw naar de vierde klasse, waarin de club nu nog actief is. Dekkers was lange tijd aanvoerder. In 2018 en 2019 speelde hij met de groenwitten na respectievelijk en tweede en derde plaats in de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse.