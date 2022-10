Bram Zwanen vindt bij Gemert spelplezier niet terug en levert contract in

Het tussentijdse vertrek van Zwanen is een forse tegenslag voor de zwartwitten. Voor de middenvelder was een belangrijke rol weggelegd in het elftal. Bovendien heeft de selectie al te kampen met veel blessureleed. ,,Het is natuurlijk ontzettend balen”, zegt Anthony Geurts namens de Technische Commissie op de clubsite. ,,Aan de andere kant: zeker in deze fase hebben hebben we alleen spelers met volledige toewijding nodig, jongens die er 100 procent voor gaan. We hebben meerdere gesprekken gehad met Bram, maar het ontbreekt hem aan die drive. In dat geval is het beter dat de wegen scheiden.”