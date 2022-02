Brian Boogers viert rentree bij UNA in derby tegen Gemert: ‘De coronastop was voor mij ideaal’

De laatste actie van Brian Boogers (30) deze competitie was zijn doelpunt op 31 oktober 2021 thuis tegen OSS’20. Hij opende de score, maar viel daarna uit. ,,Na een voorzet van Louisben Jagt kwam ik verkeerd uit met mijn stappen. Ik kon de bal nog wel binnen tikken, maar scheurde een liesspier”, vertelt Boogers, die al vanaf de voorbereiding last had van liesklachten. ,,Op een toernooi bij OJC Rosmalen schoot het er al in, waarna ik de eerste drie competitieduels miste. Vervolgens heb ik tot eind oktober weer mee kunnen spelen, maar ik bleef last houden van irritatie. Tegen OSS’20 ging het daarna dus mis, dat voelde ik meteen.”