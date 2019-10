Broedertwist bij clash tussen Acht en Wodan: ‘Mijn moeder hoopt dat we elkaar heel laten’

Overzicht | Bladella wint van buurman Reusel Sport, Sparta’25 in laatste minuut naast Someren

6 oktober Bladella nam zondagmiddag revanche op buurman Reusel Sport. De voetballers uit Bladel wonnen met 2-0. Even verderop snoepte Sparta’25 in de allerlaatste minuut een punt af van Someren. Dat en meer in het overzicht amateurvoetbal.