Bruheze boekt late overwinning in koud Aarle-Rixtel

Nadat de carnavaldagen voorbij waren was het tijd voor een doordeweekse inhaalwedstrijd. ASV’33 speelde thuis tegen het Helmondse Bruheze. Op een koud en moeilijk bespeelbaar veld wisten de bezoekers in de slotfase de overwinning over de streep te trekken: 1-3.

Ondanks de nederlaag tegen Rood-Wit’62 wilde ASV’33 het goede spel een vervolg geven. Het was echter Bruheze dat daar een stokje voor stak. ,,We wisten dat ASV een stugge ploeg is, daarom moesten we zo snel mogelijk proberen te scoren”, zei spits Johan van Lierop. Hij deed wat hem was opgedragen. In de derde minuut speelde Christiaan van Veen een lange bal richting de zestien. Via de kluts kreeg Van Lierop de bal en hij knalde hard binnen, 0-1.

De thuisploeg moest daarna komen. Bruheze kreeg daarvoor nog wel een kans op de rand van het strafschopgebied, maar Bart Vissers volleerde naast. Een ogenblik later soleerde Bart Vermeulen nabij de achterlijn. Hij gaf na zijn actie de bal voor. Het was uiteindelijk Owen Bosveld die voor een leeg doel kon binnentikken, 1-1 in de 22ste minuut. De blauwhemden uit Brouwhuis kregen nog wel een hele grote kans aan het einde van de eerste helft. Uit een counter schoot Vissers op de uitkomende Martijn Verbakel.

Waren er in de eerste helft nog wat kansjes te tellen, dat was na rust veel minder het geval. Het was een voetbalgevecht dat zich met name voordeed rond het middenveld en bij de zijlijn. Heel lang leek het een gelijkspel te worden totdat Bruheze weer in de aanval ging. Luc Seelen maakte in de 82ste minuut een korte actie en de bal kwam bij Van Lierop. Hij maakte de 1-2. Uiteindelijk scoorde hij ook zijn derde doelpunt en dus zijn hattrick in de 87ste minuut. “Deze laatste goal was de mooiste. Er kwam een lange bal naar mij toe. Ik draaide weg, kapte twee verdedigers uit en scoorde”, zei de matchwinner. Toch was hij niet helemaal tevreden over het spel. “Vooral de tweede helft was niet al te best. Gelukkig waren we wel effectief.”

ASV’33-verdediger Camiel van de Ven keek ondanks een thuisnederlaag met een goed gevoel terug op de wedstrijd. ,,We hadden hier niet hoeven te verliezen. Sterker nóg: we hadden moeten winnen. De punten moesten gepakt worden als je niet wil degraderen”, vertelde de rechtsachter. Hij merkte op dat het spel bij vlagen weer iets beter was. ,,We gaven het zelf weg. Dat was nergens voor nodig, maar gelukkig was er geen gebrek aan vertrouwen.” Hij merkte op dat het eveneens een kwestie van geluk was, maar de verdediger verwacht veel van de aankomende wedstrijd. ,,Hopelijk weten we zondag dat vertrouwen om te zetten in een belangrijke overwinning tegen SJVV. Het moet dan gebeuren.”

ASV ’33: Verbakel; Van de Ven, Van Geel, Van de Tillaart, Bankers (84. Bekkers); Fritsen, Roche, Bosveld (68. Swinkels), Vermeulen (48. Duijmelinck); Kersjes, Dubois.

Bruheze: Cox; A. van Lierop, Michielsen, Van Veen, Verleisdonk; Van Herpen, Kemper (65. Seelen), N. van Kraaij (80. Van de Wetering); Gerrits (65. T. Van Kraaij), J. van Lierop, Vissers