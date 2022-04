Bruheze heeft titel nog niet uit het hoofd gezet

De laatste nederlaag dateert alweer van eind november. ,,Tegen Stiphout. In mijn ogen onterecht verloren”, blikt Van Lierop terug. De aanvaller maakte afgelopen zomer de stap van derdedivisionist Gemert naar Bruheze en voetbalt daar samen met broer Antonie en zwager Christaan van Veen, die overkwam van Sparta’25. Een flinke kwaliteitsinjectie voor Bruheze, dat daar niet direct de vruchten van kon plukken. Van Lierop: ,,We spraken met elkaar de kampioensambities uit. In het begin van het seizoen was iedereen nog zoekende. Niemand tikte zijn niveau aan. Daarna zijn we het van week tot week gaan bekijken en sindsdien gaat het een stuk beter.”