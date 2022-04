Bruheze maakt titelstrijd weer enigzins spannend

Bruheze - Stiphout Vooruit 3-2.

De bezoekers kwamen via Milan van Maaswaal op voorsprong en breidde die niet veel later uit nadat Teun Vos via de binnenkant van de paal binnenschoot: 0-2. Bruheze en Stiphout Vooruit deden weinig voor elkaar onder, maar de ballen vielen goed voor de koploper. Met die ruststand leek Stiphout op weg om belager Bruheze de nek om te draaien in de titelrace, maar de mannen van Peter Verstappen kwamen sterk uit de kleedkamer. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten stond het gelijk. Johan van Lierop nam de 1-2 voor zijn rekening en Robin Kemper benutte een strafschop. Daarna had Jorn Dekkers de 2-3 op zijn schoen, maar na een prachtige solo liet hij het na zich te belonen. De lange ballen waarmee Bruheze het Stiphout erg lastig maakte, hielp hen uiteindelijk aan de zege. Uitblinker Christiaan van Veen verlengde een hoge bal fraai aan Kemper, die het overzicht bewaarde en hem panklaar op het hoofd van de inlopende Van Veen legde. Door de overwinning van Bruheze bedraagt het verschil op de ranglijst zes punten in het voordeel van Stiphout Vooruit.

Milheezer Boys - ONDO 1-0.

De meeste kansen waren voor de thuisploeg, zowel in de eerste als tweede helft. De grootste mogelijkheden in de eerste helft werden gestopt door de benen van Luuk van den Boer. ONDO moest een groot deel van de wedstrijd spelen met tien man, omdat Willem Slaats vlak voor rust zijn tweede gele kaart pakte. Ondanks het verschil in mankracht bleven de teams in evenwicht en waren er kansen voor beide doelen. Milheezer Boys was er het vaakst het dichtste bij. Uiteindelijk viel de broodnodige goal toch. Twan van der Linden schoot van afstand raak in de verre hoek: 1-0 in de 78ste minuut. ONDO scoorde nog in de blessuretijd, maar het doelpunt werd afgekeurd.

Lierop - SJVV 4-1.

In de eerste helft was de wedstrijd in evenwicht, via een doelpunt van Kevin Geerts ging Lierop met een voorsprong aan de thee. De start van de tweede helft was ijzersterk van de thuisploeg en dankzij doelpunten van Tijn van Nuenen en Tim Swinkels liep het uit naar 3-0. Swinkels maakte ook de vierde treffer waarna Mark van de Akker de eer redde voor SJVV.

SSE - Rood-Wit’62 2-1.

In een spannende wedstrijd was SSE met 2-1 te sterk voor Rood Wit'62. Een hoofdrol bij de paarshemden was er voor Mikey Martens en doelman Jim Wijnen. Martens was voor de thee de maker van de openingstreffer en uit een vrije trap kopte hij halverwege de tweede helft ook de 2-0 tegen de touwen. Jeroen Hermens zorgde met de 2-1 voor een spannende slotfase waarin Rood Wit'62 kansen kreeg op de gelijkmaker, maar doelman Jim Wijnen van SSE bezorgde zijn ploeg met enkele fraaie reddingen de overwinning.

HVV Helmond - SPV 1-1.

Een sterker HVV Helmond kwam op het eigen sportpark De Houtsdonk niet verder dan een gelijkspel tegen SPV. De bezoekers speelden een goede eerste helft waarin Max van Duursen op fraaie wijze scoorde. In de tweede helft drong HVV de bezoekers ver terug maar scoorde het pas tien minuten voor tijd de gelijkmaker via Ezzo Sabba. In blessuretijd knalde Johan van der Laak namens de thuisploeg nog op de paal.

Mifano - ASV’33 2-1.

Door een treffer pal voor tijd boekte Mifano een benauwde overwinning op ASV'33. De bezoekers waren in de eerste helft de betere, maar gescoord werd er niet. Vijf minuten na de thee schoot Bas van Sinten Mifano op voorsprong. Uit een corner kopte Erwin van Dijk de terechte gelijkmaker tegen de touwen. Pal voor tijd kroonde Joël Tillemans zich tot matchwinner, 2-1.

Brandevoort - Bavos 2-2.

In de eerste helft was Brandevoort sterker dan Bavos en kwam het na een individuele actie van Jan van de Laarschot op voorsprong. Met het nodige geluk schoot Loek van de Waardenburg pal voor het rustsignaal de gelijkmaker binnen. Via Gideon van Esch kwam Bavos in de tweede helft op voorsprong, het initiatief bleef bij de Bakelnaren maar via linksback Nadir Ragragoui werd de eindstand bepaald op 2-2.