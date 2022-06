Bruheze promoveert na winst op SPV voor het eerst in clubhistorie naar derde klasse; Dommelen handhaaft zich

NACOMPETITIE DERDE KLASSEBruheze mag volgend seizoen voor het eerst in de clubhistorie in de derde klasse gaan uitkomen. De ploeg van de afscheidnemende trainer Peter Verstappen won in de finale van de nacompetitie in Ospel met 3-1 van het Vlierdense SPV. Dommelen handhaafde zich in de derde klasse door op de valreep met 2-1 van Avesteyn te winnen. De Braak is naar de vierde klasse gedegradeerd.

Bruheze - SPV 3-1. Wie er ook had gewonnen, er was hoe dan ook historie geschreven. Zowel SPV als Bruheze speelde nog nooit in de derde klasse. Uiteindelijk gingen de blauw-witten de geschiedenisboeken in met een 3-1 zege. De openingsfase was voor Bruheze. De ploeg van afscheidnemend trainer Peter Verstappen begon goed aan de wedstrijd. Na 11 minuten volgde de voorsprong al. Aanvoerder Robin Kemper kopte helemaal vrij de bal simpel over de doelman heen, 1-0. Daarna werd SPV wat sterker, maar verdubbelde Bruheze vlak voor rust toch de voorsprong. Jelmer van Herpen speelde slim een verdediger uit en plaatste de bal in de verre hoek: 2-0. In de tweede helft maakte SPV het weer spannend. Eerst misten de zwart-witten twee enorme kansen, maar niet veel later punterde rechtsback Jan Engels raak: 2-1. Lang duurde de spanning niet. Een kleine tien minuten later brak Bruheze-spits Johan van Lierop door, ontdeed zich knap van een verdediger en schoof de bal keurig in het net: 3-1. In het restant kwam Bruheze niet meer in gevaar en maakte de historische promotie een feit.

Dommelen - Avesteyn 2-1. Dommelen speelt ook volgend seizoen in de derde klasse. In de laatste ronde van de nacompetitie hield de ploeg van trainer Paul Firet ook Avesteyn van zich af. De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd nog wel op voorsprong toen Joost van Vugt een voorzet van Dries Heerkens binnenliep. In de 64ste minuut zorgde Jordy van der Heijden met een achterwaartse kopbal voor de gelijkmaker, 1-1. De wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen, maar Jonathan van Doorn bespaarde Dommelen de derde verlenging in een week. In de negentigste minuut zorgde de spits voor 2-1. Ondanks appèl voor een penalty en een open kans kon Avesteyn daar niets meer aan veranderen.

DOSL - ODC 2-3. In een zinderend finaleduel om de derde klasse trok ODC aan het langste eind. Na verlengen won ODC met 2-3. DOSL kwam in de zevende minuut van de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong door Rick van Hooff, tegen de verhoudingen in. Van Hooff ontving een vernuftige steekpass, appèl voor buitenspel volgde, en het moment van onoplettendheid van de verdedigers werd benut door de aanvaller. Hij prikte de bal in de verre hoek: 1-0. Drie minuten na rust zorgde Mathijs Oomen voor nieuwe euforie. Vanaf de rand van het penaltygebied zorgde hij met een perfecte schuiver voor de 2-0. ODC, teruggedrongen op eigen helft, vocht zich terug en na een uur spelen scoorde Ayoub Omair met een afvallend schot de aansluitingstreffer: 2-1. Tien minuten later volgde de gelijkmaker: verdediger Thijm van Oirschot kwam op bij een corner en scoorde met een fraaie omhaal in de bovenhoek, 2-2. Het werd verlengen en in de slotseconden van de 120ste minuut, met de strafschoppenserie naderend, volgde nog één corner. De voorzet werd teruggekopt en Tijn Trommelen nam de afvallende bal ineens van buiten het strafschopgebied. De bal plofte in de linkerhoek, DOSL was kansloos op de inzet: 2-3. Het bleek de winnende. ODC verlengt daarmee het zesjarige verblijf in de derde klasse met nog een jaar, DOSL komt ook komend seizoen uit in de vierde klasse.

Vesta’19 - HVV Helmond 2-0. Na een spannende en strijdlustige eerste helft op het sportpark van Festilent van Zeeland was er nog niet gescoord. Na de pauze kwam Vesta’19 veel beter voor de dag en nam in de 60ste minuut de leiding. Jordy de Loyer maakte vanaf elf meter de 1-0. Na een snelle uitbraak van Vesta’18 en goede actie en assist van Jordy de Loyer maakte Jacques de Vocht er 2-0 van. Daardoor promoveert Vesta’19 naar de derde klasse en blijft HVV Helmond in de vierde klasse.

FC Kerkrade-West - De Braak 3-1. Na een 0-0 ruststand was de wedstrijd na 90 minuten nog niet beslist met een 1-1 stand op het scorebord. In de verlenging deelde FC Kerkrade-West met twee goals de genadeklap uit aan De Braak, dat daardoor afdaalt naar de vierde klasse.