Bruheze wint topper, Maarheeze haalt uit tegen SJVV

VIERDE KLASSE EDe topper tussen Bruheze en Cranendonck was een prooi voor de Helmonders. In Maarheze vond een waar doelpuntenfestijn plaats. Maarheeze liet het net liefst zeven keer trillen.

Maarheeze – SJVV 7-0.

Maarheeze heeft de thuiswedstrijd tegen SJVV met speels gemak gewonnen. De ploeg van trainer Richard van de Kerkhof won met liefst 7-0. Remy Verhoeven opende na iets meer dan twintig minuten de score. Daarna ging het snel op sportpark De Romrijten. Dankzij doelpunten van Sammy Dirkx, Joey van Hoof en Koen Wilbers werd de ruststand bepaald op 4-0. In de tweede helft zorgde Sammy Dirkx voor de 5-0, schoot Remy Verhoeven de 6-0 binnen en bepaalde Dirkx de eindstand op 7-0.

SSE – RKMSV 2-3.

In een aantrekkelijke wedstrijd heeft SSE met 2-3 verloren van RKMSV. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en kwam in de tiende minuut op voorsprong dankzij een intikker van Rens Briel. De bezoekers kwamen na een kwartier op gelijke hoogte wat tevens de ruststand was. Op het uur kwam RKMSV op voorsprong en met nog tien minuten op de klok leek de wedstrijd beslist toen ook de 1-3 achter doelman Sil Joosten werd geschoten. Amper zestig tellen later viel de 2-3 dankzij Erwin Altena. SSE drong daarna aan maar wist niet meer te scoren.

FC Oda – Lierop 3-1.

Lierop verloor op bezoek bij FC Oda met 3-1. De openingstreffer viel op het kwartier waarna Lierop op gelijke hoogte kwam dankzij een rake vrije trap van Chris Filippini. Vanaf de aftrap ging het echter mis in de Lieropse defensie en kwam de thuisploeg wederom op voorsprong. Pal voor rust viel de 3-1. In de tweede helft speelde Lierop een stuk sterker en kreeg het mogelijkheden om de aansluitingstreffer te scoren maar hierin slaagde het niet, waardoor er geen verandering in de stand kwam.

Bruheze – FC Cranendonck 1-0.

De topper in de vierde klasse E werd gewonnen door Bruheze. Op sportpark Espendonk werd het 1-0 voor de ploeg van trainer Peter Verstappen. Voor FC Cranendonck betekende dit de eerste nederlaag van dit seizoen. De ploegen waren de hele wedstrijd gelijkwaardig aan elkaar. Bruheze kreeg enkele goede mogelijkheden om op voorsprong te komen maar doelman Tom van Happen redde keer op keer. Tien minuten voor tijd kroonde Niels van Kraaij zich tot matchwinner. Bruheze is de nieuwe koploper, maar heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan Cranendonck.

Grashoek – Neerkandia 1-5.

Op bezoek bij hekkensluiter Grashoek had Neerkandia een makkelijke middag, het won met 1-5. Vanaf het eerste fluitsignaal was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Grashoek. Bij de thee stond het 0-4 dankzij doelpunten van Luuk Seijkens (2), Joep Lemmen en Merijn van Heugten. In de tweede helft deden de bezoekers het rustig aan en kon alleen Gert Swinkels nog scoren. In de slotfase redde Grashoek de eer door de eindstand te bepalen op 1-5.

ONDO – DESM 3-0.

ONDO heeft in de thuiswedstrijd tegen DESM een ruime 3-0 overwinning geboekt. De ploeg van trainer Mark Lommen was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar wist in de eerste helft niet tot scoren te komen. Op het uur schoot Bart Loomans de bal snoeihard in de kruising. Twee minuten later verdubbelde Robin Janssen de voorsprong voor de thuisploeg. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal bepaalde invaller Kees Verberne de eindstand op 3-0.