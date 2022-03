Budel boekte vierde zege in zes wedstrijden; RPC wint derby van PSV

TRANSFER Gel­drop-cap­tain Joep van Vroenhoven kiest voor Nuenen: ‘Ik heb toch nog de ambitie om hogerop te voetballen’

Hoofdklasser RKSV Nuenen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met middenvelder Joep van Vroenhoven (26). Hij is aanvoerder bij eersteklasser Geldrop en speelt daar al zeven seizoenen in het eerste elftal. Nadat Van Vroenhoven dit seizoen voor de winterstop niet in actie kwam door de ziekte van Chrohn, maakte hij in februari zijn rentree.

22 maart