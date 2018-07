Budel na bloed, zweet en tranen naar Zuid I: 'Eindelijk zijn we terug'

Van Venlo tot Sittard: er zijn maar weinig plaatsen in Limburg waar Budel door de jaren heen níét heeft gevoetbald. Maar voetballen in de naaste omgeving, dat was er vanaf 2000 niet meer bij. Talloze verzoeken diende de club sindsdien in bij de KNVB om van Zuid II naar Zuid I te worden verplaatst. Eindelijk heeft die massale lobby nu effect gesorteerd. Dommelen, Hapert, Valkenswaard: in de derde klasse D van Budel stikt het dit seizoen van de derby's.

,,We hebben er zó lang over gedaan om terug te komen... Verzoeken ingediend, brieven gestuurd, urenlang vergaderd. De KNVB is twee jaar geleden zelfs bij mij thuis geweest", zegt Budel-voorzitter Jack Beckers. ,,En tijdens de algemene ledenvergadering kreeg ik telkens maar weer de vraag wanneer we terug naar de Kempen zouden gaan. Nu is het eindelijk zover. Sponsoren, leden, de hele club: iedereen is ontzettend blij. Ik ga een brief aan de KNVB sturen om ze te bedanken."

Groepsapp

Al op de vroege vrijdagochtend barstte de groepsapp van het Budelse bestuur zowat uit zijn voegen na het goede nieuws. ,,Om 09.00 uur had iedereen al gereageerd. Vorige week werden de eerste contouren al duidelijk en nu is het zeker. De selectie is laaiend enthousiast. We zijn blij dat we niet meer als restpost worden gezien en terugkeren in de Kempen. Het voetbal is er gemoedelijk, de sfeer is goed. We kunnen ons geluk niet op."