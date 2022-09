Budel wint derby tegen buurman Rood-Wit’67; SVSH klopt rivaal Lierop

Budel - Rood-Wit’67 3-0.

Met nog altijd veel passie en strijd, maar nooit over de grens werd het uiteindelijk een eenzijdige wedstrijd. De bedoelingen van Rood Wit’67 waren goed, maar niet zo verontrustend dat de thuisploeg er ongerust van werd. De eerste mogelijkheid was voor Rood Wit’67. Jordi van Leeuwen kwam een teenlengte tekort op een voorzet van Steef Damen. Daarna was het over. Budel nam behoedzaam het initiatief over. In de twaalfde minuut tekende centrumverdediger Wouter Spee koppend voor de 1-0. Dertien minuten na de pauze tikte Rik Bogers, randje buitenspel , de 2-0 binnen. Uiteindelijk werd er in blessuretijd ook een keer gescoord door Jochem Spee die van dichtbij de eindstand op 3-0 bracht.

Maarheeze - SSE 2-0.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in de eerste tien minuten drie opgelegde kansen om de scoren te openen. Het vizier stond echter nog niet op scherp. In de twintigste minuut was het wel raak; op aangeven van Ralf van Beek liet Jordy van Zon het net bollen. Direct na de thee stond Van Beek ook aan de basis van het tweede doelpunt, toen hij Remy Verhoeven de diepte instuurde. De spits kapte zich vrij en schoot beheerst de 2-0 eindstand op het bord.

SVSH - Lierop 4-2.

Stefan Maas dacht in de openingsfase de score te openen voor SVSH in de derby tegen Lierop, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens vermeend buitenspel. Niet veel later was het aan de andere kant raak en bleef de treffer staan; Kevin Geerts was de gevierde man, 0-1. Nog voor de thee kwam het gepromoveerde SVSH op voorsprong dankzij Wesley Maas en Tijn van den Tillaar. In de tweede helft werd het overwicht van de oranjehemden uitgedrukt op het scorebord. Wederom Van den Tillaar en Stefan Maas zorgden voor een ruime 4-1 voorsprong. De 4-2, uit een benutte strafschop van Rob van der Sluijs, was er eentje voor de statistieken.

Neerkandia - FC Oda 1-0.

In een wedstrijd die het aanzien amper waard was, trok Neerkandia terecht aan het langste eind. Halverwege de eerste helft was het buitenspeler Max Verstappen die voorbij zijn tegenstander snelde en vrij voor doel koelbloedig de score opende, 1-0. In de tweede helft was Neerkandia wel sterker, maar speelde het te slordig om aanspraak te maken op nog een treffer.

ONDO - FC Cranendonck 4-0.

Op de ruime overwinning van ONDO op Cranendonck was niets aan te merken. De ploeg van trainer Harold van Doorn domineerde vanaf het eerste fluitsignaal. Toch duurde het een half uur alvorens de score werd geopend door routinier Rudy Nijssen, 1-0. Nog voor de thee viel ook de tweede treffer van de jubilerende Heusdenaren dankzij Thijs Haazen. In het tweede bedrijf bepaalden Nijssen en Kees Verberne de eindstand op 4-0.