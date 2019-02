Carpoolmaatjes Horsten en Koç zondag met TEC tegen UNA: ‘Het wordt een bijzondere wedstrijd’

Het scheelt weinig of de twee carpoolende ex-profs komen op weg naar de training in Tiel langs het sportpark van UNA, als de in het Eindhovense Meerhoven woonachtige Koç Veldhovenaar Horsten oppikt, of andersom. Het had ook weinig gescheeld of de twee voetballers waren ergens in de afgelopen jaren voor UNA uitgekomen. Horsten speelde al in Zeelst, van zijn vijfde tot zijn achtste. Zijn ouderlijk huis ligt op een steenworp afstand van het sportpark en vader Joop trad onlangs als penningmeester toe tot het bestuur. Broertje Eelco leverde in 2011 zijn contract bij Roda JC in voor een maatschappelijke carrière en ging in Zeelst spelen.